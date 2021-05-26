128 домов исключено из регпрограммы капремонта Свердловской области

128 домов исключено из регпрограммы капремонта Свердловской области
128 домов исключено из регпрограммы капремонта Свердловской области
Сегодня, 15:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После внесения изменений в региональную программу капремонта многоквартирных домов Свердловской области из нее исключили 128 домов.

В частности, это аварийные и ветхие дома, а также те здания, где капитальный ремонт проводить нецелесообразно из-за слишком высокой стоимости. Об этом рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.

По его словам, решение о включении или исключении домов из программы принимают органы местного самоуправления. При этом, если дом исключается, то денежные средства, которые уже заплатили собственники, будут направлены на снос самого здания, либо на его реконструкцию. Такое решение принимается в соответствии с ч.2 ст. 174 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Суханов отметил, что остатки денег распределяются пропорционально между собственниками, при этом вычитаются средства на работы по капремонту, которые уже были проведены.

Также гендиректор пояснил, что в новый список региональной программы вошли также 149 домов, в том числе и новостройки. При этом, собственники жилья в новых домах, которые были введены в эксплуатацию после 22 апреля 2014 года, должны начать оплачивать капремонт по истечении трех лет после включения зданий в программу. А если дом введен в эксплуатацию ранее этого срока, то первые квитанции придут через полгода после включения дома в программу, то есть в ноябре 2021 года.

Фото:Региональный фонд содействия капитальному ремонту Свердловской области

В новой редакции региональной программы по капитальному ремонту включены 28 тысяч многоквартирных домов. Свердловчане могут ознакомиться с полным текстом документа на официальном сайте Фонда капитального ремонта в разделе «Региональная система» — «Нормативно-правовая база».

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