128 домов исключено из регпрограммы капремонта Свердловской области

Также гендиректор пояснил, что в новый список региональной программы вошли также 149 домов, в том числе и новостройки. При этом, собственники жилья в новых домах, которые были введены в эксплуатацию после 22 апреля 2014 года, должны начать оплачивать капремонт по истечении трех лет после включения зданий в программу. А если дом введен в эксплуатацию ранее этого срока, то первые квитанции придут через полгода после включения дома в программу, то есть в ноябре 2021 года.