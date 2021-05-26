Алкоголь перестали продавать в свердловских «Пятерочках» и «Перекрестках»

Часто встречающиеся в практике основания приостановления действия лицензии связаны с продажей продукции без сопроводительных документов, без информации об опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях, а также с фальсификацией сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции, рассказали изданию в Росалкоголе.