Алкоголь перестали продавать в свердловских «Пятерочках» и «Перекрестках»

Алкоголь перестали продавать в свердловских «Пятерочках» и «Перекрестках»
Алкоголь перестали продавать в свердловских «Пятерочках» и «Перекрестках»
Сегодня, 08:27ОбществоФото: Е1.RU
В свердловских магазинах X5 Retail Group, к которым относятся «Пятерочка» и «Перекресток», из-за приостановки действия лицензии запретили продавать алкоголь.

Во многих екатеринбургских магазинах этих сетей отделы со спиртным огородили лентами и повесили предупреждающие таблички, сообщающие о временном приостановлении продаж.

С 24 мая 2021 года лицензию на продажу алкоголя приостановили у АО «Торговый дом «Перекресток», следует из реестра Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Под запрет попали все магазины этой сети в Екатеринбурге, всего 56 торговых точек, сообщает Е1.

Как пояснили в Росалкоголе, такую меру применяют по нескольким причинам.

Часто встречающиеся в практике основания приостановления действия лицензии связаны с продажей продукции без сопроводительных документов, без информации об опасности использования для жизни или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях, а также с фальсификацией сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота такой продукции, рассказали изданию в Росалкоголе.

Под ограничения попали и магазины в других городах Свердловской области: в Серове, Ревде, Первоуральске, Верхней Пышме и прочих.

Запрет на продажу алкогольной продукции может сохраниться до 14 дней.

Напомним, за отравление томатами с ботулизмом «Пятерочка» выплатит свердловчанке более 1,5 миллиона рублей компенсации по решению суда. Женщина восстанавливается после лечения до сих пор.

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