Финансирование на охрану школ в Нижнем Тагиле увеличено в 2021 году

В 2020-2021 учебном году сумма составила 137,7 миллиона рублей, когда в 2019-2020 году насчитывалось 134,3 миллиона рублей. Также в 2018-2019 учебном году на комплексую безопасность было выделено 70 миллионов рублей.
Напомним, 15 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о мерах безопасности, принимаемых в учебных учреждениях региона после стрельбы в школе Казани. Он пояснил, что на данный момент проходят дополнительные проверки. Отдельное внимание уделяется пропускному режиму.