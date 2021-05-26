Финансирование на охрану школ в Нижнем Тагиле увеличено в 2021 году

Финансирование на охрану школ в Нижнем Тагиле увеличено в 2021 году
Финансирование на охрану школ в Нижнем Тагиле увеличено в 2021 году
Сегодня, 21:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Увеличен объем средств на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В 2020-2021 учебном году сумма составила 137,7 миллиона рублей, когда в 2019-2020 году насчитывалось 134,3 миллиона рублей. Также в 2018-2019 учебном году на комплексую безопасность было выделено 70 миллионов рублей.

Напомним, 15 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о мерах безопасности, принимаемых в учебных учреждениях региона после стрельбы в школе Казани. Он пояснил, что на данный момент проходят дополнительные проверки. Отдельное внимание уделяется пропускному режиму.

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