Изъято 7,8 кг «синтетики»: двум «закладчикам» грозит до 20 лет тюрьмы в Екатеринбурге

Два участника организованной группы, у которых правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 7,8 килограмма наркотических средств, предстанут перед судом в Екатеринбурге.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан, 1984 и 1990 годов рождения, которые были задержаны полицейскими в середине октября 2020 года в Екатеринбурге с крупной партией наркотиков. Молодые люди работали «закладчиками»: расфасовывали и распространяли запрещенный товар через тайники. Орудовали молодые люди не только на территории Свердловской области, но и в других регионах: в Московской, Челябинской, Владимирской, Нижегородской областях, а также в республиках Башкортостан, Мари Эл и Татарстан, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В данный момент уголовное дело в отношении молодых людей по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере) передано в суд. Наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до 20 лет. Напомним, организованную группу в составе трех местных жителей будут судить за незаконный сбыт синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле. Им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет

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