На снимках со спутника на маршруте поставок нефти была обнаружена военная авиабаза

Как сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на публикацию Associated Press, новая военная база была основана на ключевом маршруте поставок нефти и коммерческих грузов. Представитель компании Janes Джереми Бинни, который прокомментировал появившуюся в прессе новость, предположил, что наличие взлетно-посадочной полосы на острове Маюн позволяет ее владельцам при необходимости обстрелять с воздуха материковые части Йемена, а также проводить военные операции в Красном море, Аденском заливе и находящихся в непосредственной близости государствах Восточной Африки.