На снимках со спутника на маршруте поставок нефти была обнаружена военная авиабаза

На снимках со спутника на маршруте поставок нефти была обнаружена военная авиабаза
На снимках со спутника на маршруте поставок нефти была обнаружена военная авиабаза
Сегодня, 01:30ОбществоФото: flickr.com
Спутники, пролетающие над вулканическим островом Маюн в проливе Баб-эль-Мандеб у Йемена, зафиксировали на суше строительство таинственной военной авиационной базы.

На фотоматериалах видно, что самосвалы и грейдеры возводят взлетно-посадочную полосу длиной примерно в 2 километра. На более поздних снимках от 18 мая можно наблюдать, что три ангара, которые расположены к югу от взлетно-посадочной полосы, уже полностью построены.

Как сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на публикацию Associated Press, новая военная база была основана на ключевом маршруте поставок нефти и коммерческих грузов. Представитель компании Janes Джереми Бинни, который прокомментировал появившуюся в прессе новость, предположил, что наличие взлетно-посадочной полосы на острове Маюн позволяет ее владельцам при необходимости обстрелять с воздуха материковые части Йемена, а также проводить военные операции в Красном море, Аденском заливе и находящихся в непосредственной близости государствах Восточной Африки.

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