Причины запрета продажи алкоголя в уральских магазинах назвали в правительстве

Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Оказалось, что в магазинах X5 Retail, к которым относятся «Пятерочки» и «Перекрестки», нашли нарушения лицензионных требований и несоблюдение условий, установленных федеральным законом.
Об этом рассказал глава министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев Е1.
В ведомстве сообщили, что лицензия на розничную продажу алкоголя будет возобновлена как только будут устранены все выявленные нарушения.
Напомним, 26 мая алкоголь перестали продавать в свердловских «Пятерочках» и «Перекрестках». Под ограничения попали магазины в Екатеринбурге и других городах Свердловской области: в Серове, Ревде, Первоуральске, Верхней Пышме и прочих.