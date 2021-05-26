Причины запрета продажи алкоголя в уральских магазинах назвали в правительстве
Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Причины запрета продажи алкоголя в уральских магазинах назвали в правительстве

Причины запрета на продажу алкоголя в «Пятерочке» и «Перекрестке» объяснили в правительстве Свердловской области.

Оказалось, что в магазинах X5 Retail, к которым относятся «Пятерочки» и «Перекрестки», нашли нарушения лицензионных требований и несоблюдение условий, установленных федеральным законом.

Об этом рассказал глава министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев Е1.

В ведомстве сообщили, что лицензия на розничную продажу алкоголя будет возобновлена как только будут устранены все выявленные нарушения.

Напомним, 26 мая алкоголь перестали продавать в свердловских «Пятерочках» и «Перекрестках». Под ограничения попали магазины в Екатеринбурге и других городах Свердловской области: в Серове, Ревде, Первоуральске, Верхней Пышме и прочих.

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