Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина с татуировками найден

Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина с татуировками, который ушел из дома еще 20 мая после ссоры с сожительницей, найден живым и здоровым.

Станислав Кольянов из Нижнего Тагила, поиском которого с 25 мая занимались стражи правопорядка и добровольцы-поисковики, сам вернулся домой, сообщает ПСО «Феникс». Утром 26 мая заявительница сообщила, что Кольянов пришел домой. С ним все в порядке. Позже сотрудники полиции побеседуют с мужчиной, пока он на работе, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, 40-летний тагильчанин с татуировками на теле пропал 5 дней назад после ссоры с сожительницей. Он ушел из дома с вещами и паспортом 20 мая. 40-летний тагильчанин с татуировками пропал 5 дней назад после ссоры с сожительницей

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