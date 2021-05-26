Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина с татуировками найден

Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина с татуировками найден
Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина с татуировками найден
Сегодня, 13:37ОбществоФото: ПСО "Феникс"
Пропавший в Нижнем Тагиле мужчина с татуировками, который ушел из дома еще 20 мая после ссоры с сожительницей, найден живым и здоровым.

Станислав Кольянов из Нижнего Тагила, поиском которого с 25 мая занимались стражи правопорядка и добровольцы-поисковики, сам вернулся домой, сообщает ПСО «Феникс».

Утром 26 мая заявительница сообщила, что Кольянов пришел домой. С ним все в порядке. Позже сотрудники полиции побеседуют с мужчиной, пока он на работе, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 40-летний тагильчанин с татуировками на теле пропал 5 дней назад после ссоры с сожительницей. Он ушел из дома с вещами и паспортом 20 мая.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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