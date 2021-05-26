«Пятёрочка» построит воркаут-площадки в трёх российских регионах

«Пятёрочка» последнюю семилетку из года в год организует внутрикорпоративную спартакиаду, сообщает eg.ru. Последняя с каждым разом становится все шире и шире, завоевывая популярность. В текущем году в проекте примут участие 10 команд. Каждая команда будет представлять свой макрорегион. Участникам предстоит соревноваться по шести видам спорта. Это мини-футбол, волейбол, кроссфит, легкоатлетическая эстафета, спортивный квиз и быстрые шахматы. Курировать каждую дисциплину станут известные спортсмены. Речь идет о фигуристке Алине Загитовой, легкоатлете Юрии Борзаковском, лыжнике Александре Легкове и других.
Директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина отметила, что забота о сообществе остается одной из ключевых ценностей бренда.
Проект «Турбостарты» компания первоначально запустила только для собственного персонала. За последние годы состязания набрали популярность, став более масштабными. Сейчас «Пятёрочка» с их помощью привлекает к спорту и здоровому образу жизни не только своих работников, но и внешнюю аудиторию.
Принести баллы своей команде смогут и трудовые коллективы, и все желающие. В 2021 году торговая сеть организовала онлайн-соревнования по приседаниям. Они будут длиться до первого августа. Желающие поучаствовать в акции должны записать ролик длиной от 15 секунд до 15 минут. Видео надо выложить в социальные сети «ВКонтакте», Instagram или TikTok с хештегом #названиегорода_турборекорд (например, #Краснодар_турборекорд). За каждое приседание начисляется один балл. Все баллы идут в общую копилку макрорегиона.
Организаторы состязаний собираются возвести в трех регионах-победителях новые спортивные площадки от «Пятёрочки». Результаты конкурса обнародуют седьмого августа. Ход соревнований можно контролировать на портале турбостарты.рф.
Алина Загитова положительно оценила желание нынешнего отечественного бизнеса не просто больше зарабатывать, но и приносить пользу людям и обществу в целом. Это очень хорошая тенденция.