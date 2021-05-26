«Пятёрочка» построит воркаут-площадки в трёх российских регионах

Принести баллы своей команде смогут и трудовые коллективы, и все желающие. В 2021 году торговая сеть организовала онлайн-соревнования по приседаниям. Они будут длиться до первого августа. Желающие поучаствовать в акции должны записать ролик длиной от 15 секунд до 15 минут. Видео надо выложить в социальные сети «ВКонтакте», Instagram или TikTok с хештегом #названиегорода_турборекорд (например, #Краснодар_турборекорд). За каждое приседание начисляется один балл. Все баллы идут в общую копилку макрорегиона.