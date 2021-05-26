«Российский экологический оператор» может получить миллиарды на зарплаты сотрудников

Как пишет newizv.ru, деятельность МСЗ пошатнулась после двух постановлений правительства. Согласно этим решениям из прибыли мусоросжигающих предприятий вынимаются госдотации, а также МСЗ теряют региональные льготы по налогу на прибыль.
По мнению Чемезова, подобные постановления делают МСЗ нерентабельными, тем более что ситуацию на рынке усугубила пандемия. Из-за нее реализация многих проектов МСЗ в регионах оказалась под угрозой. В связи с этим Чемезов попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменить действие двух постановлений правительства.
Напомним, что в 2018 году в России заработал нацпроект «Экология», действующий до 2024 года. Предполагается, что за это время в стране уничтожат все незаконные свалки и начнут отправлять на утилизацию до 36% отходов. Сейчас этот показатель составляет около семи процентов.
Проверка Счетной палаты показала, что бюджет по нацпроекту «Экология» расходуется неэффективно. По состоянию на 1 ноября 2019 года потратили чуть более 27% от предусмотренных 56,9 миллиарда рублей. В связи с этим Минфин России предложил сократить бюджетные расходы на экологию.
Сейчас в нацпроект «Экология» включены 8323 свалки. За прошедшие годы чиновники так и не создали единую систему мониторинга работ и карту учета объемов мусора, поэтому многие проекты просто стоят без денег. При этом мощности полигонов во многих регионах себя исчерпали. Предполагается, что через два года в этом списке будет 32 субъекта страны.
Сегодня нацпроект нуждается в новом паспорте, но чиновники с октября 2020 года никак не могут утвердить соответствующие изменения. Последний вариант был опубликован 6 мая, в качестве руководителя проекта фигурирует глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Согласно документу, на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по сортировке ТКО до 2024 года заложили 2,44 миллиарда рублей, а на переработку — те же 2,44 миллиарда.
При этом на зарплаты ППК «Российский экологический оператор» заложили 55,3 миллиарда рублей (в 11 раз больше, чем на все мощности по сортировке и переработке).
Особо выделяется дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест», которой выделено 171,16 миллиарда рублей на мусоросжигательные заводы. В «РТ-Инвест» заявили, что будут сжигать «хвосты от отсортированных ТКО», при этом сортировать эти самые отходы негде.