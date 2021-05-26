«Российский экологический оператор» может получить миллиарды на зарплаты сотрудников

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в Московской области и Казани могут остановить строительство пяти мусоросжигательных заводов (МСЗ). Выступающие за сжигание мусора требуют поддержки от государства, чтобы не терять прибыль от утилизации, загрязняющей воздух по всей стране.

Как пишет newizv.ru, деятельность МСЗ пошатнулась после двух постановлений правительства. Согласно этим решениям из прибыли мусоросжигающих предприятий вынимаются госдотации, а также МСЗ теряют региональные льготы по налогу на прибыль. По мнению Чемезова, подобные постановления делают МСЗ нерентабельными, тем более что ситуацию на рынке усугубила пандемия. Из-за нее реализация многих проектов МСЗ в регионах оказалась под угрозой. В связи с этим Чемезов попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменить действие двух постановлений правительства. Напомним, что в 2018 году в России заработал нацпроект «Экология», действующий до 2024 года. Предполагается, что за это время в стране уничтожат все незаконные свалки и начнут отправлять на утилизацию до 36% отходов. Сейчас этот показатель составляет около семи процентов. Проверка Счетной палаты показала, что бюджет по нацпроекту «Экология» расходуется неэффективно. По состоянию на 1 ноября 2019 года потратили чуть более 27% от предусмотренных 56,9 миллиарда рублей. В связи с этим Минфин России предложил сократить бюджетные расходы на экологию. Сейчас в нацпроект «Экология» включены 8323 свалки. За прошедшие годы чиновники так и не создали единую систему мониторинга работ и карту учета объемов мусора, поэтому многие проекты просто стоят без денег. При этом мощности полигонов во многих регионах себя исчерпали. Предполагается, что через два года в этом списке будет 32 субъекта страны. Сегодня нацпроект нуждается в новом паспорте, но чиновники с октября 2020 года никак не могут утвердить соответствующие изменения. Последний вариант был опубликован 6 мая, в качестве руководителя проекта фигурирует глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Согласно документу, на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по сортировке ТКО до 2024 года заложили 2,44 миллиарда рублей, а на переработку — те же 2,44 миллиарда. При этом на зарплаты ППК «Российский экологический оператор» заложили 55,3 миллиарда рублей (в 11 раз больше, чем на все мощности по сортировке и переработке). Особо выделяется дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест», которой выделено 171,16 миллиарда рублей на мусоросжигательные заводы. В «РТ-Инвест» заявили, что будут сжигать «хвосты от отсортированных ТКО», при этом сортировать эти самые отходы негде.

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