Создать музей «Тагильского подноса» поручил Евгений Куйвашев

Соответствующее поручение губернатор дал, когда посещал предприятия в Нижнем Тагиле, на которых производят подносы. Теперь Министерству инвестиций и развития Свердловской области нужно найти новую площадку для производства «Тагильского подноса». Отмечается, что в текущем году лаковая роспись на подносах празднует 275 лет на Урале.