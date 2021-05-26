Создать музей «Тагильского подноса» поручил Евгений Куйвашев

Создать музей «Тагильского подноса» поручил Евгений Куйвашев
Создать музей «Тагильского подноса» поручил Евгений Куйвашев
Сегодня, 22:23ОбществоФото: департамент информационной политики
Возможность создания музея «Тагильского подноса» поручил рассмотреть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

Соответствующее поручение губернатор дал, когда посещал предприятия в Нижнем Тагиле, на которых производят подносы. Теперь Министерству инвестиций и развития Свердловской области нужно найти новую площадку для производства «Тагильского подноса». Отмечается, что в текущем году лаковая роспись на подносах празднует 275 лет на Урале.

Напомним, также 26 мая стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков проконтролировали ход ремонта путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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