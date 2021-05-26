Создать музей «Тагильского подноса» поручил Евгений Куйвашев

Соответствующее поручение губернатор дал, когда посещал предприятия в Нижнем Тагиле, на которых производят подносы. Теперь Министерству инвестиций и развития Свердловской области нужно найти новую площадку для производства «Тагильского подноса». Отмечается, что в текущем году лаковая роспись на подносах празднует 275 лет на Урале.
Напомним, также 26 мая стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков проконтролировали ход ремонта путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле.