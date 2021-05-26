Суд обязал выплатить администрацию Горноуральского ГО 58 млн по долгам МУПа

О том, что администрация Горноуральского городского округа привлечена к субсидиарной ответственности по долгам за электроэнергию, которые накопило местное муниципальное унитарное предприятие ЖКО «Энергия», сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Руководство предприятия и собственник в лице администрации Горноуральского городского округа не предпринимали никаких мер по урегулированию ситуации с многолетней задолженностью предприятия, а отсутствие достаточного финансирования в итоге привело к банкротству МУП, рассказали в «ЭнергосбыТ Плюс».
Суд сделал вывод, что учредитель, в данном случае мэрия, не обеспечил предприятие современным и исправным оборудованием для обеспечения бесперебойного снабжения жителей округа горячей водой и теплом. В связи с чем деятельность МУПа и выплата накопленных долгов стала невозможной.
Напомним, более одного миллиона рублей требует выплатить через суд МУП «Нижнетагильские тепловые сети» за поставку тепловой энергии у ОАО ВГОК. Общий долг предприятия по исполнительным производствам составляет 890 миллионов рублей.