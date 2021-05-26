Суд обязал выплатить администрацию Горноуральского ГО 58 млн по долгам МУПа

Суд сделал вывод, что учредитель, в данном случае мэрия, не обеспечил предприятие современным и исправным оборудованием для обеспечения бесперебойного снабжения жителей округа горячей водой и теплом. В связи с чем деятельность МУПа и выплата накопленных долгов стала невозможной.