Суд обязал выплатить администрацию Горноуральского ГО 58 млн по долгам МУПа

Суд обязал выплатить администрацию Горноуральского ГО 58 млн по долгам МУПа
Суд обязал выплатить администрацию Горноуральского ГО 58 млн по долгам МУПа
Сегодня, 15:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Долги тепловодоканала в размере 58 миллионов рублей за электроэнергию обязал выплатить администрацию Горноуральского городского округа Арбитражный суд Свердловской области.

О том, что администрация Горноуральского городского округа привлечена к субсидиарной ответственности по долгам за электроэнергию, которые накопило местное муниципальное унитарное предприятие ЖКО «Энергия», сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Руководство предприятия и собственник в лице администрации Горноуральского городского округа не предпринимали никаких мер по урегулированию ситуации с многолетней задолженностью предприятия, а отсутствие достаточного финансирования в итоге привело к банкротству МУП, рассказали в «ЭнергосбыТ Плюс».

Суд сделал вывод, что учредитель, в данном случае мэрия, не обеспечил предприятие современным и исправным оборудованием для обеспечения бесперебойного снабжения жителей округа горячей водой и теплом. В связи с чем деятельность МУПа и выплата накопленных долгов стала невозможной.

Напомним, более одного миллиона рублей требует выплатить через суд МУП «Нижнетагильские тепловые сети» за поставку тепловой энергии у ОАО ВГОК. Общий долг предприятия по исполнительным производствам составляет 890 миллионов рублей.

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администрациямупэлектроэнергияарбитражный судобществодолгиГорноуральский городской округЭнергосбыТ Плюс
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