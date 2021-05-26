Тагильские дошколята стали победителями конкурса для одаренных и талантливых детей

Маленькие тагильчане приняли участие во Всероссийском конкурсе для одаренных и талантливых детей «Первые шаги в науку» и завоевали дипломы по итогам финальных состязаний.

В ежегодном, третьем по счету Всероссийском конкурсе для одаренных и талантливых детей «Первые шаги в науку» приняли участие более 500 детских проектов из разных городов России. Нижний Тагил на состязаниях среди талантливых детей представили воспитанники детских садов из разных районов города, сообщает городское управление образования. Дошкольники представили на конкурс проекты, касающиеся экологии, промышленности и металлургии, благоустройства и прочих направлений. По итогам в рамках финала конкурса проект воспитанников детского сада № 203 МАДОУ «Радость» под названием «Превращение коксовой пыли в топливные брикеты» был отмечен дипломом за 1 место в номинации «Техника». Дипломом за 2 место отмечен проект детского сада № 98 МАДОУ «Радость» под названием «Роботы помощники в металлургическом производстве». Третье место в секции «Физика / Математика» занял проект «Голография — необычное в обычном», который представляла воспитанница детского сада № 144 МАДОУ д/с «Детство». Также специальным призом отмечен проект «Детские дворы для детворы», подготовленный воспитанницей детского сада № 204 МАДОУ д/с «Детство» в секции «Творчество». Напомним, в начале июня юные хоккеисты из клуба «Мечта» в Нижнем Тагиле отправятся в Пермь на суперфинал турнира «Золотая шайба». «Пацаны рвутся в бой»: юные хоккеисты из Нижнего Тагила отправятся на суперфинал

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