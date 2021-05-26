В ЕР предложили новые меры поддержки компаний малого и среднего бизнеса

Партия «Единая Россия» предложила новые меры поддержки и развития бизнеса: принятие закона о нестационарной торговле для фермеров, цифровой паспорт предпринимателя и поддержку самозанятых. Названные идеи будут включены в программу партии на выборах в Госдуму.

«Единой Россией» проводится предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. В составе примерно шести тысяч претендентов немногим меньше трети — это предприниматели, коммерческий сектор, сегмент МСБ. То есть это практически каждый третий», — отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Как пишет Nashgorod, сейчас представители малого и среднего бизнеса в партнерстве с депутатами заняты разработкой предложений для программы «Единой России». Например, благодаря принятию закона о нестационарной торговле для фермеров будут уменьшены цены на их товары. В результате производители будут осуществлять продажи напрямую, без посредников. Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», участник праймериз Ильнар Гирфанов рассказал, что во время эпидемии COVID-19 от предприятий малого и среднего бизнеса было получено множество жалоб по поводу бюрократии в процессе получения господдержки. Поэтому он выступил с идеей о создании цифрового паспорта предпринимателя. Данный документ позволит заниматься оформлением всего необходимого онлайн — по аналогии с порталом «Госуслуги». Еще одна мера поддержки затронет самозанятых. Это касается тех, кто зарабатывает не более трех МРОТ в месяц. «После прохождения регистрации с них снимаются надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди лишаются пяти-семи тысяч, а зарабатывают такие же деньги. И такого рода случаи — весьма распространенное явление», — отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. Помимо этого, были названы предложения о повышении минимальной квоты госзакупок у компаний малого бизнеса до 25-30%, упрощении процедуры получения лицензии, замене штрафных санкций на предупреждение в ситуации, когда компания проверяется впервые. Как рассказал Андрей Турчак, после того, как все инициативы будут изучены и проанализированы, их включат в предвыборную программу партии. Напомним, разработка программы «Единой России» осуществляется в тесном сотрудничестве с экспертами и специалистами разных отраслей. Как сообщает сайт ER.ru, в планах партии — организовать ее широкое общественное обсуждение во всех регионах.

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