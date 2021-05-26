В три месяца «сбывал оружие»: тагильчанин получил справку о судимости в младенчестве

Справку о судимости, в которой была допущена ошибка, получил житель Нижнего Тагила. В документах сказано, что проблемы с законом появились у мужчины в трехмесячном возрасте.

В начале мая 48-летний Сергей заказал нужный документ через сервис госуслуг, а спустя три недели из Информационного центра ГУ МВД Свердловской области поступил ответ. Там указывалось, что в сентябре 1972 года тагильчанин был осужден Пригородным судом за незаконный сбыт оружия. Тогда ему исполнилось три месяца. По словам Сергея, судимость была, но позже — в 1996 году сотрудник полиции увидел у мужчины самодельный нож, сообщает ИА «Все новости». На данный момент уралец обратился в техподдержку портала госуслуг. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области также сообщили, что по данному факту была организована проверка. Гражданину рекомендуем обратиться в органы правопорядка по месту жительства,отметил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

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