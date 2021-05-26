Врио главы Хабкрая подвел итоги работы регионального правительства за 2020 год

Помимо этого, Дегтярев раскрыл планы на текущий год по обновлению семи дизельных электростанций. До 2023 года их число вырастет до 22. Также предельный максимальный тариф на электричество станет меньше на 10% - обновленные цифры в квитанциях люди увидят уже в октябре этого года.