Врио главы Хабкрая подвел итоги работы регионального правительства за 2020 год

Особый акцент глава региона сделал на борьбе с эпидемией коронавируса. Он рассказал, что трудная эпидемиологическая ситуация привела к перестройке системы здравоохранения для сдерживания темпов распространения заболевания, пишет Vostokmedia.
Как подчеркнул Дегтярев, медработники внесли существенный вклад в борьбу с инфекцией. Но риски сохраняются до сих пор. Сейчас перед людьми поставлена задача по формированию коллективного иммунитета через вакцинирование - для этого в Хабаровском крае открыли 70 прививочных пунктов.
В период пандемии руководство страны предприняло меры господдержки, которые позволили наладить стабильную работу самых важных отраслей экономики края и понизить уровень напряженности на рынке труда. Если в октябре прошлого года официально безработными были зарегистрированы 26 800 человек, то в настоящее время уже 8 300 человек.
Региональное правительство также ввело дополнительные льготы и разработало План восстановления экономики, доходов и занятости.
«Финансовые результаты у наших предприятий и бизнесменов становятся все лучше. Доходы по налогам консолидированного бюджета увеличились практически на 20%, или на 5,8 миллиарда рублей», - отметил Дегтярёв.
Он также добавил, что сейчас одна из наиважнейших задач заключается в развитии отрасли жилищного строительства. К 2025 году в регионе в эксплуатацию будет сдаваться по 1 млн квадратных метров жилых помещений ежегодно.
При таких задачах Михаил Дегтярев отметил важность того, чтобы ремонт дорог проводился своевременно, то же самое относится и к развитию транспорта. Он подчеркнул, что впервые за 20 лет маршрутную сеть в регионе пересмотрят, так как людей она уже не устраивает.
«В российском правительстве поддержали мое ходатайство о выделении из федерального бюджета 565 миллионов рублей на цели финансирования ремонта дорог по Хабаровской агломерации. В этом году планируем привести в нормативное состояние 89 объектов дорожной инфраструктуры, общая протяженность которой превышает 100 километров», - добавил он.
Помимо этого, Дегтярев раскрыл планы на текущий год по обновлению семи дизельных электростанций. До 2023 года их число вырастет до 22. Также предельный максимальный тариф на электричество станет меньше на 10% - обновленные цифры в квитанциях люди увидят уже в октябре этого года.
Специальный раздел своего доклада Дегтярёв посвятил отрасли образования. Он напомнил, что в минувшем году в регионе начали присуждать премию имени Николая Гродекова, в рамках которой наградили 246 выпускников, которые показали высокий результат на ЕГЭ. За 95 баллов, полученных на тестировании, выплачивалось по 50 тысяч, а за 100 баллов – по 100 тысяч рублей.
В завершение Дегтярев отметил, что целями работы правительства Хабаровского края являются развитие региона и создание комфортных условий жизни для населения.