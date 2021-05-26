Запрет на алкоголь и COVID-19 после вакцинации. Итоги дня в Свердловской области

Крупный град, который выпал в некоторых городах на Урале, причинил ущерб автомобилям, постройкам и садовым посадкам. По словам очевидцев, осадки были размером с куриное яйцо. Также в ночь на 26 мая в некоторых муниципалитетах Свердловской области прошли сильные грозы с порывистым ветром.
В торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» в некоторых городах Свердловской области перестали продавать алкогольные напитки. Оказалось, что в магазинах X5 Retail, к которым относятся эти магазины, были найдены нарушения лицензионных требований. Кроме того, там не соблюдались условия, установленные федеральным законодательством. Запрет на продажу алкоголя может сохраниться до двух недель, лицензия будет возобновлена после того, как будут устранены выявленные нарушения.
Синоптики сообщили о заморозках в Свердловской области в ближайшие дни. Ожидается, что по ночам 27 и 28 мая температура воздуха опустится до -2 градусов. Однако, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге минусовых температур не прогнозируется.
Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев из Екатеринбурга заразился COVID-19 после того, как вакцинировался «Спутником V». Он рассказал, что скорее всего у него был индийский или британский штамм коронавируса. Соловьев отметил, что он заболел, несмотря на хороший титр антител. Медик отметил, что начали реализовываться риски, о которых он предупреждал ранее. Он уверен, что пандемия COVID-19 не закончилась и призвал свердловчан соблюдать бдительность.