Запрет на алкоголь и COVID-19 после вакцинации. Итоги дня в Свердловской области

Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев из Екатеринбурга заразился COVID-19 после того, как вакцинировался «Спутником V». Он рассказал, что скорее всего у него был индийский или британский штамм коронавируса. Соловьев отметил, что он заболел, несмотря на хороший титр антител. Медик отметил, что начали реализовываться риски, о которых он предупреждал ранее. Он уверен, что пандемия COVID-19 не закончилась и призвал свердловчан соблюдать бдительность.