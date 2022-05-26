Девять смен отдыхающих примут загородные лагеря Нижнего Тагила

Девять смен отдыхающих примут загородные лагеря Нижнего Тагила
Девять смен отдыхающих примут загородные лагеря Нижнего Тагила
Сегодня, 11:46ОбществоФото: pixabay.com
Девять смен организовали для дневного летнего отдыха детей из Нижнего Тагила.

Девять смен отдыхающих примут загородные лагеря Нижнего Тагила. Об этом сообщалось на 66-м заседании Гордумы 7-го созыва. Доклад о подготовке летней оздоровительной кампании для детей зачитал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Докладчик рассказал, что всего будет работать 4 смены: три по 21 дню и одна продолжительностью две недели. В «Баранчинских огоньках» будет 5 смен по 14 дней. Санаторий-профилакторий «Сосновый Бор» готов принять три смены по 21 дню – таким образом, там отдохнет около 210 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что 5,2 тысячи детей из Нижнего Тагила примут летние лагеря Свердловской области. Всего за лето в лагерях отдохнут 5248 детей, в санатории «Сосновый бор» - 270, в лагере «Баранчинские огоньки» - 1050.

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