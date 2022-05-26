Девять смен отдыхающих примут загородные лагеря Нижнего Тагила

Докладчик рассказал, что всего будет работать 4 смены: три по 21 дню и одна продолжительностью две недели. В «Баранчинских огоньках» будет 5 смен по 14 дней. Санаторий-профилакторий «Сосновый Бор» готов принять три смены по 21 дню – таким образом, там отдохнет около 210 детей.