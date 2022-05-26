На ПМЭФ будет объявлено название города-организатора первых в истории «Игр Будущего»

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на мнение Чернышенко, российские регионы показали наличие большого интереса к возможности провести спортивные состязания в новом формате, который связывает науку и технологии и рассчитан на то, чтобы вовлечь молодых людей в инновационные виды спорта. В шорт-лист городов, которые хотели бы принять «Игры Будущего», включили Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калугу и федеральную территорию «Сириус».
«У субъектов есть все составляющие успешного международного события», – считает Чернышенко. Они обладают качественной спортивной инфраструктурой, объектами размещения, подготовили волонтеров. Эти города уже становились местом проведения масштабных мероприятий, в том числе больших спортивных соревнований. Город-организатор, который определит заявочная кампания, станет известен в ходе ПМЭФ.
По словам министра спорта Олега Матыцина, «Игры Будущего» представляют собой формат соревнований, позволяющих вовлечь активную молодежь в занятия спортом. При этом удается сохранять и продвигать ряд его истинных ценностей. Речь об упорстве и воле к победе, честности в достижении спортивных результатов, командной работе.
По информации Игоря Столярова, который основал «Игры Будущего», во время инспекционных визитов экспертам предстоит проверить, насколько хорошо города подготовились к приему уникального инновационного турнира. После чего будет определен город, в котором состоятся первые «Игры Будущего».
«Мы благодарны руководству регионов», - говорит он. По его словам, все заявки были качественно проработанными, площадки готовы к проведению соревнований по всем дисциплинам, которые входят в спортивную программу турнира.
Заявки поступили из более чем 40 регионов. От 19 из них организаторам поступила заявочная документация. Отборочный этап закончился формированием шорт-листа кандидатов. Холдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера форума.