На ПМЭФ будет объявлено название города-организатора первых в истории «Игр Будущего»

В июне организаторы заканчивают принимать заявки городов, желающих принять у себя первый в истории технологичный турнир «Игры Будущего». По информации заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, победитель будет назван во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на мнение Чернышенко, российские регионы показали наличие большого интереса к возможности провести спортивные состязания в новом формате, который связывает науку и технологии и рассчитан на то, чтобы вовлечь молодых людей в инновационные виды спорта. В шорт-лист городов, которые хотели бы принять «Игры Будущего», включили Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калугу и федеральную территорию «Сириус». «У субъектов есть все составляющие успешного международного события», – считает Чернышенко. Они обладают качественной спортивной инфраструктурой, объектами размещения, подготовили волонтеров. Эти города уже становились местом проведения масштабных мероприятий, в том числе больших спортивных соревнований. Город-организатор, который определит заявочная кампания, станет известен в ходе ПМЭФ. По словам министра спорта Олега Матыцина, «Игры Будущего» представляют собой формат соревнований, позволяющих вовлечь активную молодежь в занятия спортом. При этом удается сохранять и продвигать ряд его истинных ценностей. Речь об упорстве и воле к победе, честности в достижении спортивных результатов, командной работе. По информации Игоря Столярова, который основал «Игры Будущего», во время инспекционных визитов экспертам предстоит проверить, насколько хорошо города подготовились к приему уникального инновационного турнира. После чего будет определен город, в котором состоятся первые «Игры Будущего». «Мы благодарны руководству регионов», - говорит он. По его словам, все заявки были качественно проработанными, площадки готовы к проведению соревнований по всем дисциплинам, которые входят в спортивную программу турнира. Заявки поступили из более чем 40 регионов. От 19 из них организаторам поступила заявочная документация. Отборочный этап закончился формированием шорт-листа кандидатов. Холдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера форума.

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