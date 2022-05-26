Остановки на привокзальной площади в Тагиле перенесут, а стелу начнут устанавливать

Акушерка из Нижнего Тагила Екатерина Сидорова станет новым депутатом Гордумы. Правда, не надолго и временно. Девушка займет место 26 мая Кирилла Романова, лишенного мандата ранее. Тагильчанка представляет партию ЛДПР — удостоверение народного избранника вручил новому депутату председатель органа Вадим Раудштейн. Екатерина живет в Нижнем Тагиле, а работает в Екатеринбурге в Перинатальном центре. Подробности перестановок накануне выборов в городской думе читайте в нашем материале.
В летних загородных лагерях Нижнего Тагила отдохнут 4,5 тысячи детей. Именно столько юных тагильчан получили на руки путевки. К заездам готовы такие лагеря, как «Звездный», «Баранчинские огоньки», «Сосновый бор» и другие. Будет работать 4 смены: три по 21 дню и одна на 14 дней. Лагеря дневного пребывания при 56 образовательных учреждениях города и области летом 2022 года примут почти 5,5 тысяч детей.
На привокзальной площади в Нижнем Тагиле изменится расположение остановок общественного транспорта. Общественный транспорт, который сейчас останавливается на улице Садовой у магазина «Алиас», будет высаживать пассажиров у железнодорожного вокзала. Такие изменения решили внести из-за обустройства ливневой канализации при реконструкции площади.
Проблемы с водой возникли возле гостиницы «Тагил» — во время последних дождей со стоками ливневая канализация не справилась. В связи с чем ее решили усилить. Проект реконструкции предусматривает наличие только одного колодца в данном районе, однако подрядчик решил установить больше — чтобы тагильчане смогли ходить по сухому асфальту и не «тонуть» в лужах во время осадков и таяния снега. Кстати, газоны между полосами движения для трамваев тоже решили заменить на асфальт. Подробности читайте в материале TagilCity.ru.
Стала известна и дата установки стелы «Город трудовой доблести» на привокзальной площади. Памятник тагильчанам-труженикам начнут воздвигать уже совсем скоро — сейчас рабочие подрядной организации готовят фундамент под стелу и занимаются подготовкой бетонной основы под пилоны, на которых будут барельефы. А в июне стартует сборка самого памятника.
Уже в пятницу, 27 мая, Свердловский областной суд рассмотрит дело бывшего начальника тагильского ГИБДД Анатолия Чернова. Апелляция была подана еще 27 апреля всеми фигурантами — помимо главы госавтоинспекции по делу проходят бывший командир взвода и два сотрудника дорожно-патрульной службы.
В Екатеринбурге на стройплощадке на Московской погибли двое рабочих. Что стало причиной трагедии, разбираются уполномоченные на это люди. Однако, следственные органы уже возбудили уголовное дело за несоблюдения правил безопасности. Личности погибших уже установлены.