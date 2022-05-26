Остановки на привокзальной площади в Тагиле перенесут, а стелу начнут устанавливать

Новым депутатом Гордумы Тагила стала акушерка, лагеря готовы к приему детей, а областной суд рассмотрит дело экс-начальника ГИБДД Чернова — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за четверг, 26 мая.

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