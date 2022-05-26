Раритетную детскую коляску нашли в Серове

При уборке мусора внимание работника «Рифея» Виктора Костицына привлек необычно выглядящее изделие, чемодан на колесиках с надписью «Мотылек». Поиски в интернете помогли мужчине установить, что это складная коляска, производившаяся в Кирове более полувека назад.
Несмотря на солидный возраст, находка легко претерпевает трансформацию из чемодана в коляску и обратно. В изделие встроено удобное и безопасное детское кресло и шкафчик для хранения детских принадлежностей.
Виктор Костицын собирается сохранить понравившуюся находку на память. Тем не менее, он выразил готовность временно передавать ее в качестве экспоната на выставки любопытных вещей.