Раритетную детскую коляску нашли в Серове

При уборке мусора внимание работника «Рифея» Виктора Костицына привлек необычно выглядящее изделие, чемодан на колесиках с надписью «Мотылек». Поиски в интернете помогли мужчине установить, что это складная коляска, производившаяся в Кирове более полувека назад.