Раритетную детскую коляску нашли в Серове

Раритетную детскую коляску нашли в Серове
Раритетную детскую коляску нашли в Серове
Сегодня, 16:47ОбществоФото: ООО «Компания «Рифей»
Старую советскую коляску-трансформер обнаружил рядом с контейнерами в Серове сотрудник свердловского регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей».

При уборке мусора внимание работника «Рифея» Виктора Костицына привлек необычно выглядящее изделие, чемодан на колесиках с надписью «Мотылек». Поиски в интернете помогли мужчине установить, что это складная коляска, производившаяся в Кирове более полувека назад.

Несмотря на солидный возраст, находка легко претерпевает трансформацию из чемодана в коляску и обратно. В изделие встроено удобное и безопасное детское кресло и шкафчик для хранения детских принадлежностей.

Виктор Костицын собирается сохранить понравившуюся находку на память. Тем не менее, он выразил готовность временно передавать ее в качестве экспоната на выставки любопытных вещей.

Советская складная коляска «Мотылек»

Сюжеты:
Новости УрФО
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