Три свердловчанки прошли во второй тур при поступлении в ГИТИС

Анна Кулакова из Ревды, жительница Новоуральска Алёна Бороденко и Эвелина Сокольская из Екатеринбурга получили рекомендацию для поступления в ГИТИС по итогам предварительных прослушиваний.

Девушки участвовали в творческо-благотворительном проекте МТС «Поколение М». Всего в отборе решили принять участие около 200 молодых человек с Урала. Очное участие во вступительных экзаменах в крупнейший театральный вуз было рекомендовано 28 из них. В этот список попали три жительницы Свердловской области. Каждый участник, который зарегистрировался на сайте проекта, получил онлайн-консультацию преподавателя института, актера Алексея Калинина. На прослушивании, которое проходило два дня, юноши и девушки представляли стихотворение, читали прозу, басню или монолог. Фото: пресс-служба МТС Теперь те свердловчане, которые успешно прошли первый тур, внесены в списки, допущенных ко второму туру. В 2021 году на актерский факультет ГИТИСа конкурс среди юношей составлял 450 человек на место, а среди девушек — 900. МТС уже не первый год сотрудничает с ГИТИСом. Цель проекта «Поколение М» — помочь творческой молодежи из городов, далеких от Москвы, получить профессиональное актерское образование. Однако на Урале первое предварительное прослушивание было проведено впервые, так как в столице региона много лет работает «Екатеринбургский государственный театральный институт». По меньшей мере, два выпускника ЕГТИ Олег Волынцев и Лика Рулла сегодня сами преподают в ГИТИСе. И первое же онлайн-прослушивание юных уральцев показало, насколько богата наша земля творчески-одарёнными ребятами, рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. Жителям Свердловской области, которые не смогли пройти онлайн-прослушивание, но хотят учиться в ГИТИСе, есть еще один шанс попасть во второй тур. Для этого после просмотра записей мастер-классов, необходимо снять на видео стихотворение, отрывок из прозы, баню или песню. Запись должна быть загружена на сайт pokolenie.mts.ru до 31 мая 2022 года. Педагоги просмотрят все материалы, самым талантливым ребятам предложат продолжить дальнейшее участие. Кроме того, жюри выберет победителя, который получит от МТС поездку в столицу России, где будет проведена персональная экскурсию по институту. Также в программе значится посещение спектакля в Учебном театре.

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