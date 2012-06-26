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Атака тополиного пуха оказалась в этом году кратковременной, но тагильчанам он успел досадить
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Атака тополиного пуха оказалась в этом году кратковременной, но тагильчанам он успел досадить

26 июня 2012, 15:42ОбществоВалерия Лошкарева
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