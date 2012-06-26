Атака тополиного пуха оказалась в этом году кратковременной, но тагильчанам он успел досадить
Цветение тополей и засыпание города белым как снег пухом в Нижнем Тагиле уже закончилось. Жители города стойко выдержали испытания в виде аллергий на тополиный пух, и также регулярной уборки дома и рабочего места из-за его скоплений.
Правда, кто-то относится к цветению тополей как к данности, а кто-то негодует из-за регулярного выпадения пуха.Так, 41 процент участников опроса «Сильно ли досаждает Вам тополиный пух?» на портале Tagilcity.ru ненавидят его, потому что он лезет в нос, рот и глаза. 58 из 411 опрошенных человек отметили, что уже давно пора вырубить все тополя в черте Нижнего Тагила, и посадить другие деревья, яблони или березы, например. 10 процентов респондентов страдают аллергией на тополиный пух, поэтому им время цветения тополей ничего, кроме чихания и отекших глаз, не приносит.
Равнодушно и по-философски относятся к тополиному пуху в Нижнем Тагиле 41 пользователь, поучаствовавший в опросе. А 12,2 процента опрошенных считают пух неотъемлемой частью сезона.
Особо порадовали позитивные пользователи, которые даже в таком неприятном событии, как пух, смогли увидеть радостные моменты. Чуть больше чем 8-ми процентам респондентов тополиный пух нравится, и они сравнивают его со снежком посреди жаркого лета. А 15 человек даже вспомнили позитивную ассоциацию – песню группы «Иванушки International» «Тополиный пух». Радуемся солнцу, лету, тополиному пуху!
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru