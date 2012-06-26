Атака тополиного пуха оказалась в этом году кратковременной, но тагильчанам он успел досадить

Правда, кто-то относится к цветению тополей как к данности, а кто-то негодует из-за регулярного выпадения пуха.Так, 41 процент участников опроса «Сильно ли досаждает Вам тополиный пух?» на портале Tagilcity.ru ненавидят его, потому что он лезет в нос, рот и глаза. 58 из 411 опрошенных человек отметили, что уже давно пора вырубить все тополя в черте Нижнего Тагила, и посадить другие деревья, яблони или березы, например. 10 процентов респондентов страдают аллергией на тополиный пух, поэтому им время цветения тополей ничего, кроме чихания и отекших глаз, не приносит.