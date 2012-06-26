Cummins представит 4000-сильный 95-литровый дизель

По словам представителей производителя, одного такого агрегата будет достаточно, чтобы обеспечить электричеством 3,5 тысячи домов в Великобритании. В будущем компания Cummins намерена представить 120-литровый вариант мотора с 20 цилиндрами, который сможет развивать 5000 лошадиных сил.