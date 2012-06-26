Cummins представит 4000-сильный 95-литровый дизель
26 июня 2012, 10:00ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На британском Фестивале скорости в Гудвуде, который откроется 28 июня, компания Cummins представит публике шестнадцатицилиндровый дизельный двигатель объемом 95 литров. Такой мотор может использоваться на пассажирских и грузовых локомотивах, различных типах морских судов, а также для морских нефтяных и газовых платформ для бурения. Мощность двигателя составляет 4000 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент равен 16000 Нм.
По словам представителей производителя, одного такого агрегата будет достаточно, чтобы обеспечить электричеством 3,5 тысячи домов в Великобритании. В будущем компания Cummins намерена представить 120-литровый вариант мотора с 20 цилиндрами, который сможет развивать 5000 лошадиных сил.
Фото Cummins
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей