Дорожников Нижнего Тагила заставили переделать участки дороги на Вагонке

Напомним, активисты общественного движения направили фото- и видеоматериалы и с ведением дорожных работ в дождь и укладки асфальта в лужи в адрес службы заказчика. Стало известно, что асфальт будет заменен. Об этом указано в претензии службы заказчика муниципалитета в адрес подрядчика. Представители службы заказчика отмечают, что при выполнении работ нарушались СНиП 3.06.-85 и ВСН 24-88. Так, перечисляется, что подрядчик вел работы без предварительного очищения поверхности от грязи, укладывал асфальт в воду, не обрабатывал битумом поверхности основания, и подготовленное основание не было принято представителем заказчика.

Далее в претензии описано, что при обнаружении в ходе технического надзора значительных дефектов продрядчик будет обязан выплатить заказчику штраф в размере 10 процентов от стоимости конструктивного элемента и устранить дефект. А в случае критических дефектов подрядчик заплатит уже 20 процентов от стоимости и также устранит дефект.

На основании изложенного, требуем в срок до 26 июня года произвести замену асфальтобетона на проезжей части перекрестка с ул. Тимирязева, а так же произвести замену покрытия на перекрестке ул. Дзержинского и Вагоностроителей и в дальнейшем надлежащим образом исполнять условия муниципального контракта. В случае оставления настоящей претензии без удовлетворения МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» оставляет за собой право применения штрафных санкций, указанных в п. 9.7. вышеуказанного контракта и требования возмещения убытков, причиненных нарушением сроков, а так же право обращения в Арбитражный судСвердловской области в установленном порядке обращается «Служба заказчика» в адрес подрядчика.

Полный текст претензии можно прочитать на сайте ОД «Тагил без ям». Согласно требованиям, новая укладка асфальта должна произвестись на данном участке дороги до сегодняшнего дня. Активисты движения проконтролируют выполнение работ.