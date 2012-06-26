ГИБДД отчиталась о росте числа ДТП в России

По данным ГИБДД, рост смертности в ДТП составил 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Травматизм на дорогах, в свою очередь, вырос на 10,3 процента. Детская смертность на дорогах выросла на 6,5 процента до 264 случаев. 7001 ребенок до 16 лет получил в результате ДТП различные травмы (прирост на 10,8 процента). Главной причиной большинства аварий в МВД называют нарушения правил дорожного движения водителями. Так, по вине водителей за период с января по май 2012 года произошло 57,2 тысячи аварий (прирост на 10,4 процента), в которых 7,1 тысячи человек погибли (на 5,6 процента больше, чем годом ранее) и еще 76,4 тысячи получили травмы (плюс 12,3 процента). В большинстве случаев водители нарушают скоростной режим или правила проезда перекрестков. Около четверти аварий произошло из-за плохого состояния дорог. Число таких ДТП выросло на 9,8 процента до 17,3 тысяч случаев и привело к гибели 2,6 тысячи человек (рост на 19,2 процента). Число пострадавших в таких авариях выросло на 12,3 процента и достигло показателя в 22,4 тысячи человек. По вине пьяных водителей за первые пять месяцев 2012 года произошло на 10 процентов больше аварий, чем годом ранее (почти 3,7 тысячи ДТП). Количество погибших в таких авариях снизилось на 12,2 процента до 522 человек, а количество пострадавших, наоборот, выросло на 11,7 процента до 5,4 тысячи человек. Самыми аварийными регионами в России, по информации Газеты.ру, остаются Москва и Подмосковье, на которые пришлось 4,51 и 3,04 тысячи ДТП соответственно. При этом в Москве число аварий выросло на 10 процентов, а в области - снизилось на два процента.