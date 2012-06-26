Мастера граффити из Нижнего Тагила будут расписывать екатеринбургские дома и переходы в арт-проекте «Стенограффия-2012»
26 июня 2012, 16:23Общество
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Фестиваль «Стенограффия» носит международный статус. На нем собираются мастера стрит-арта, так называемого, уличного искусства. В этом году он пройдет уже в третий раз и соберет порядка 1500 художников из России, ближнего и дальнего зарубежья. В том числе участниками заявлены и тагильчане.
Всеначнется в Екатеринбурге 1 июля, в воскресенье, и продлится до конца сентября. Заэто время мастера граффити раскрасят около 2000 квадратных метров городскогополотна. Сюда войдут и стены домов, и заборы, и переходы. Важно добавить, чтоорганизаторы позаботились о качестве будущих рисунков, их долговечности. Всеповерхности, которые планируется расписать в ходе фестиваля, будут зашпатлеваныи прогрунтованы.
Фото с сайта ekabu.ru
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