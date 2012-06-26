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Мастера граффити из Нижнего Тагила будут расписывать екатеринбургские дома и переходы в арт-проекте «Стенограффия-2012»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мастера граффити из Нижнего Тагила будут расписывать екатеринбургские дома и переходы в арт-проекте «Стенограффия-2012»

26 июня 2012, 16:23Общество
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