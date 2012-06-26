Mini готовит к выпуску компактвэн Traveller

Вероятно, речь идет о тестах тележки для компактвэна, который может появиться в модельной гамме Mini уже через два-три года. По предположениям некоторых СМИ, вместе с компактвэном компания сможет возродить еще одно исторически значимое имя: новая модель вполне может получить название Traveller. Понятно, что никаких конкретных данных пока нет, но по самым оптимистичным прогнозам Mini может показать концептуальный прототип компактвэна на одном из ближайших автосалонов. Таким образом, будущий Traveller станет самым крупным современным Mini. Планы по обновлению модельного ряда включают намерения компании выпустить, помимо компактвэна, еще и новое поколение хэтчбека и универсала Clubman, а также спортивную версию кроссовера Countryman Coupe.