На площади Дворца имени Окунева в Нижнем Тагиле прошел яркий праздник для детей (ФОТО)

В пресс-службе организатора праздника УВЗ рассказывают, что в этом году такие праздники не редкость. Они проводятся почти каждую неделю. В этот раз перед гостями выступали творческие коллективы Дворца культуры, а сами ребята поучаствовали в конкурсах со сладкими призами. Еще дети поиграли с большой куклой Солнышком и героями разных сказок, и также разрисовали асфальт на площади веселыми картинками.

Впереди ещё много увлекательных тематических праздников. Следующий, под интересным названием «Друзья не растут в огороде» состоится уже в пятницу 29 июня и будет посвящён Дню дружбы. За каникулы ребятам ещё предстоит отпраздновать день ГИБДД МВД РФ (5 июля), Всемирный День шоколада (11 июля), День Перуна (20 июля) и другие даты. Все мероприятия пройдут на площади Дворца культуры имени И.В. Окунева сообщают в пресс-службе предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой Уралвагонзавода.

Конечно, фотосессияот победителя российского и международного конкурса обойдется заказчику намного дороже, чем от простого фотографа. Откроем секрет: иногда фотосессии у новичков в области фотографии стоят намного дешевле, но по качеству не уступают фотосессии, сделанной признанным мэтром.