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На площади Дворца имени Окунева в Нижнем Тагиле прошел яркий праздник для детей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На площади Дворца имени Окунева в Нижнем Тагиле прошел яркий праздник для детей (ФОТО)

26 июня 2012, 14:21Общество
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