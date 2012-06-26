Noble показал первый рисунок родстера M600

«Мы думаем, что такой автомобиль должен пользоваться популярностью в Китае», - сказал П. Баутвуд. Отметим, что купе Noble M600 комплектуется двигателем V8 объемом 4,4 л с двумя турбинами. Мощность агрегата равна 650 л.с., а крутящий момент - 818 Нм. Этот мотор работает в паре с шестискоростной механической коробкой передач. При весе 1250 кг купе M600 разгоняется с места до 100 км/ч за 3,1 сек., а его максимальная скорость составляет 362 км/ч. Если открытая версия модели все же будет выпущена, она может стать самым быстрым и мощным родстером в мире. Отметим, что ориентировочная стоимость купе составляет 250 000 евро.