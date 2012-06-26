Роспотребнадзор подтвердил безопасность «ЕВРАЗ ВГОК»
26 июня 2012, 16:08ОбществоЕвгения
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Ведомство утвердило санитарно-защитные зоны промышленных площадок предприятия. Размеры зон полностью удовлетворяют требованиям производства и подтверждают безопасность деятельности «ЕВРАЗ ВГОК» для населения Нижнего Тагила и Кушвы. Благодаря модернизации, перепрофилированию производства и переходу на выпуск экологичного продукта – железофлюса – комбинат снизил выбросы в окружающую среду в 2,5 раза.
В результате ВГОК получил возможность уменьшить территорию санитарно-защитных зон, сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа. Для подготовки проекта экологи ЕВРАЗ ВГОКа отобрали более 12-ти тысяч проб воздуха, провели 1,5 тысячи измерений звукового воздействия производства на те районы Нижнего Тагила и Кушвы, где расположены технологические мощности предприятия. Попутно выполнено озеленение, благоустройство и санитарная очистка промплощадок, жилых домов и близлежащих коллективных садов.
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