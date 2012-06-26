Спрятавшись от дождя в казино, пенсионерка выиграла кучу денег
На долю случайно зашедшей посетительнице выпал самый крупный выигрыш в истории казино в Эстонии.
Пенсионерка из Эстонии, отправившаяся с супругом за покупками, укрыласьот сильного дождя в одном из казино, где выиграла рекордные 378, 270тысяч евро, сообщила в понедельник интернет-версия газеты Maaleht.
Женщина 63-х лет, на долю которой выпал самый крупный выигрыш в истории казино Эстонии, попросила не упоминать ее имени в СМИ, но согласилась рассказать о счастливом дне.
В этот день я совсем не планировала поход в казино. На самом деле я направилась в Дом торговли покупать сковороду. Но начался дождь, мы с супругом укрылись в казино, и после часа игры это все и случилось, - сказала она, добавив, что первая ставка составила всего 30 центов. Сковороду в тот день женщина так и не купила.
По словам пенсионерки, в казино она иногда захаживает, чтобы получать удовольствие от игры, а не выигрывать. И всегда делает небольшие ставки. На выигранные деньги супруги собираются отправиться в путешествие.