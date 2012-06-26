Спрятавшись от дождя в казино, пенсионерка выиграла кучу денег

В этот день я совсем не планировала поход в казино. На самом деле я направилась в Дом торговли покупать сковороду. Но начался дождь, мы с супругом укрылись в казино, и после часа игры это все и случилось, - сказала она, добавив, что первая ставка составила всего 30 центов. Сковороду в тот день женщина так и не купила.