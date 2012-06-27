Suzuki Jimny обновился перед «пенсией»

Стилистика салона осталась прежней, но для отделки интерьера теперь применяются более качественные материалы. Suzuki Jimny по-прежнему будет оснащаться 1.3-литровым бензиновым мотором мощностью 85 л.с. при 6 000 об/мин и крутящим моментом 110 Нм, который доступен при 4 100 об/мин. Силовая установка, состыкованная с пятиступенчатой механической трансмиссией, ускоряет модель до 100 км/ч за 14,1 с, максимальная скорость машины составляет 140 км/ч. Средний расход топлива Suzuki Jimny на 100 км пробега в комбинированном цикле равен 7,1 л, уровень выбросов CO2 в атмосферу находится на отметке 162 г/км. На днях новый генеральный директор Сузуки Мотор Рус Коичи Такакура сообщил, что в 2012 году компания рассчитывает реализовать на отечественном рынке 36 000 автомобилей. Начиная с 2013 года автопроизводитель планирует каждый год представлять по одной новой модели.