Свердловский главк выслал еще 100 полицейских на поиски Ан-2

Для стражей порядка разработан специальный маршрут, по которому они, начиная с сегодняшнего дня, будут вести поиски исчезнувшего «кукурузника», сообщили Порталу 66.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Накануне заместитель начальника оперативного управления ГУ МВД России по Свердловской области подполковник Виталий Малеев провел заседание оперативного штаба, затем поисковики прошли инструктаж и, где им еще раз напомнили тактику ведения себя в лесу и действия в предстоящем походе.

Фото с сайта 66.ru