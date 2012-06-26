Тагильские коммунисты протестуют против свиней
26 июня 2012, 11:44Общество
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По их мнению, агрокомплекс «Горноуральский» мешает жителям близлежащих населенных пунктов запахом, который распространяется по всей округе. Представители партии КПРФ намерены собрать митинг против действий агрокомплекса.
Фекалии свиней сливаются без предварительной переработки прямо в близлежащее поле. Такими действиями фермеры наносят вред не только людям, но и почве. Оказывается, в 2011 году агрокомплекс «Горноуральский» уже был оштрафован природоохранными органами, в том числе и за вывоз жидкого навоза в зимнее время года на поля. При этом фекалии могли попасть в протекающие поблизости реки.
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