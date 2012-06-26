Тагильские коммунисты протестуют против свиней

Фекалии свиней сливаются без предварительной переработки прямо в близлежащее поле. Такими действиями фермеры наносят вред не только людям, но и почве. Оказывается, в 2011 году агрокомплекс «Горноуральский» уже был оштрафован природоохранными органами, в том числе и за вывоз жидкого навоза в зимнее время года на поля. При этом фекалии могли попасть в протекающие поблизости реки.