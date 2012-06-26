Тибетские монахи приехали посмотреть на уральских бабочек

Как сообщили в пресс-службе учреждения, полюбоватьсяна тропических бабочек прибудет целая делегация в национальных костюмах,в составе которой - настоящие буддийские философы и мастера живописииз великого центра учености - Дрепунг Гоман-дацан.

Отметим, что в Парке бабочек тибетских лам ждет увлекательнаяэкскурсия и знакомство с экзотическими животными и насекомыми, а такжепосещение «Трогательного мини-зоопарка».