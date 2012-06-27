Власти Саудовской Аравии казнят дрифтера

Инцидент произошел рядом со столицей государства – городом Эр-Рияд. По информации издания, виновник происшествия называет себя Mutannish, что в переводе с арабского примерно означает «безразличный». Издание отмечает, что дрифт является популярным среди мужчин Саудовской Аравии развлечением, поскольку консервативная политика государства в области досуга граждан оставляет мало вариантов времяпрепровождения. Дата исполнения приговора в действие не объявлена. В 2005 году власти Саудовской Аравии приговорили к смертной казни морского офицера за непредумышленное убийство трех детей в результате неудавшейся попытки выполнить автомобильный трюк, сообщает Arab News. Впоследствии суд заменил наказание 3 тысячами ударов плетьми и 20 годами тюрьмы с пожизненным лишением прав.