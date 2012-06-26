Жители поселка Старатель обрели новые дома по программе переселения

Как сообщаетпортал Накануне.ru, ключи от новых квартир торжественно вручали и. о. министраэнергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и глава Нижнего ТагилаВалентина Исаева. Теперь люди смогут жить в хороших условиях, ведь в этих домахквартиры благоустроены, планировка в них современная. Семьи с детьми в числепрочих позитивных моментов отметили наличие детской площадкии скамеек дляотдыха. Более того, территория вокруг дома будет облагораживаться, совсем скоропоявятся цветники, будут разбиты газоны. Ближайшей осенью довольные жильцынамерены посадить деревья. Сделанное своими руками ценится вдвойне, навернякасаженцы со временем разрастутся и создадут почти парковую зону.

На программу переселения выделено более 1,3 млрд,из них порядка 800 млн являются средствами Фонда содействия реформированию ЖКХ.Данная программа реализуется в 12 муниципалитетах области, где ведетсястроительство новых домов для переселенцев.

Ну а у тех, кто в программе переселения из ветхого жилья не участвует, но при этом тоже собирается переезжать, появился новый тренд. Люди стараются купить апартаменты в стиле лофт. Основное отличие их заключается в том, что по сути это мансардные этажи. Плюс такого помещения в том, что оно не имеет привычного блочного разделения на комнаты. Это и дает волю фантазии владельцам.