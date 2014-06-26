А у них скоро свадьба! Тагильчане получили подарки от «Свадебного Конфетти» (ФОТО)

Участникам предстояло опубликовать не только свои фотографии, но и историю знакомства, которое стало началом их прекрасной совместной жизни. Да, у наших гостей скоро свадьба!

Победители - Александр и Олеся, занявшие 1 место, рассказали, что свадьба у них назначена на 25 июля. Они активно готовятся к событию, в том числе, важным шагом для них стало участие в фотоконкурсе «Свадебное Конфетти». Олеся рассказала, что именно бессонные ночи и активные переговоры с друзьями стали причиной их победы. Свадьба будет необычная, в морском стиле.

Пара, взявшая второе место – Антон и Анастасия, женится также 25 июля. Подготовка к их свадьбе только начинается, а выигранные сертификаты станут отличным подспорьем в проведении их общего праздника.

Третье место – у Настасьи и Игоря. В редакцию TagilCity.ru пришла только прекрасная половина этого союза – веселая и активная девушка Анастасия. Их свадьба уже в августе, подготовка подходит к концу, оба с нетерпением ждут этого события. А приз, доставшийся молодоженам, они точно пустят в нужное русло.

Городской портал TagilCity.ru поздравляет тагильчан с победой в этом чудесном фотоконкурсе. А тем временем напоминаем, в настоящее время любая представительница прекрасного пола может выиграть ювелирное украшение от салона Юline. Для этого достаточно прийти в ювелирный магазин и сфотографироваться с любым товаром, который только есть на витрине! Юline дарит украшения! Пять победителей! Участвуйте!