Как купить машинку для завивки локонов? Что выбрать?

Прекрасный вид, подчеркивающий черты лица и олицетворяющий неотразимость представительниц нежного пола, создают локоны. С их помощью можно придать себе застенчивый, деловой или даже игривый вид. Приятно, когда волосы вьются от природы. Но что делать, если изображение в зеркале представляет взору прямые пряди?

Если раньше дамы останавливали свой выбор на различных бигудях, с которыми и спать неудобно, и времени они занимали достаточно много, то теперь придуманы специальные плойки, которыми легко пользоваться дома. Все те женщины, которые решили купить машинку для завивки локонов, знают, что процесс укладки при помощи этого устройства занимает всего несколько минут.

Остается дело за малым – выбрать именно то приспособление, которое подходит именно вам. На что же стоит обратить внимание в тот момент, когда магазины представляют разнообразные виды. При этом свой выбор нужно остановить на такой машинке для завивки локонов, которая даст желанный результат.

Рассмотрим ключевые моменты выбора:

Материал. Покрытие щипцов прикасается к волосам, поэтому оно должно быть таким, чтобы не сжигать их и не пересушивать. Идеальным вариантом станет керамико-турмалиновое или титаново-турмалиновое покрытие. В отличие от металла оно позволяет прибору равномерно нагреваться, не превышая температуры и не нанося вред будущим локонам.

Мощность - не должна быть слишком высокая, чтобы не возникло проблем с использованием прибора в домашних условиях. Достаточно 25-90 Вт.

Терморегулятор. Его присутствие желательно, так как у каждой женщины волосы индивидуальны. Именно он заботится, чтобы, к примеру, на поврежденные пряди не выпала излишне большая температура, способная их пережечь. Тогда как на жесткие волосы требуется более сильный нагрев. Температура от 60 до 200 градусов способна создать идеальные локоны на длительный период времени.

Насадки. Не стоит думать, что чем их больше, тем лучше. От постоянной смены они быстро портятся.

Шнур. Если он небольшой, тонкий, перекручивается или любым другим способом деформируется, то такой плойке сразу говорим «нет». Нормальный шнур по длине достигает 2,5-3 метром и способен двигаться без излишних неудобств.

Диаметр. Здесь все зависит от желания. Чем тоньше будут щипцы, тем мельче будут кудри.