Купите серебряное кольцо для своей любимой

Что подарить любимой, если очень хочется ее порадовать, а денег на бриллианты нет? Можно купить серебряное кольцо. Изысканный подарок, выбранный с любовью, ей, несомненно, понравится. Серебро считается драгоценным металлом. Покупая серебряные украшении, вы делаете удачные финансовые вложения.

В чем притягательность серебра?

Серебро не подвержено коррозии, сохраняет первоначальный внешний вид в течение столетий, его отличает изысканный белый металлический блеск. Этот красивый драгоценный металл, обладающий антибактериальными свойствами, отличается высокой пластичностью, тягучестью и мягкостью. Из слитка весом в 1 грамм вытягивается тончайшая проволока в два километра. Серебро великолепно сплавляется с другими металлами и прекрасно сочетается с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями всех цветов и форм.

Серебряное украшение ценно не только стоимостью металла, но и тонкой работой ювелира, совершенством и оригинальностью формы, волшебными переливами уникальных камней. С годами ценность серебряных ювелирных изделий неуклонно растет. Антикварное серебро стоит дорого. Для определения его пробы используется черный пробирный камень, в состав которого входят кремнезем и битум. Пробу определяют путем сличения следов, оставленных на пробирном камне серебряным изделием, обработанным кислотой, с эталонными следами.

Серебряные вещицы привлекают юных женщин, их ценят деловые особы, имеющие собственный бизнес, и заботливые хранительницы домашнего очага. Серебро рекомендуется хранить в сухом затемненном месте. Его чистят раствором для антикварного серебра (продается в антикварных и нумизматических салонах) или нашатырным спиртом, разбавленным водой в пропорции 1/10. Ювелирные салоны предлагают специальные чистящие салфетки.

Серебряные кольца от ювелирного салона Магия Золота

Среди ювелирных украшений особой популярностью пользуются кольца, их традиционно дарят любимым. Замкнутое кольцо символизирует единство сердец и вечную любовь. На сайте знаменитого ювелирного салона Магия Золота www.magicgold.ru представлен большой выбор высокохудожественных серебряных украшений 925 пробы с драгоценными и поделочными камнями.

В каталоге салона Магия Золота вы найдете кольца традиционной формы и перстни, выполненные в авангардной стилистике:

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