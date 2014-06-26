Купите серебряное кольцо для своей любимой
Если вы хотите приобрести ценное, но недорогое ювелирное украшение, остановите свой выбор на серебряном изделии. Эти вещи никогда не выходят из моды, их передают по наследству и дарят любимым женщинам.
Что подарить любимой, если очень хочется ее порадовать, а денег на бриллианты нет? Можно купить серебряное кольцо. Изысканный подарок, выбранный с любовью, ей, несомненно, понравится. Серебро считается драгоценным металлом. Покупая серебряные украшении, вы делаете удачные финансовые вложения.
В чем притягательность серебра?
Серебро не подвержено коррозии, сохраняет первоначальный внешний вид в течение столетий, его отличает изысканный белый металлический блеск. Этот красивый драгоценный металл, обладающий антибактериальными свойствами, отличается высокой пластичностью, тягучестью и мягкостью. Из слитка весом в 1 грамм вытягивается тончайшая проволока в два километра. Серебро великолепно сплавляется с другими металлами и прекрасно сочетается с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями всех цветов и форм.
Серебряное украшение ценно не только стоимостью металла, но и тонкой работой ювелира, совершенством и оригинальностью формы, волшебными переливами уникальных камней. С годами ценность серебряных ювелирных изделий неуклонно растет. Антикварное серебро стоит дорого. Для определения его пробы используется черный пробирный камень, в состав которого входят кремнезем и битум. Пробу определяют путем сличения следов, оставленных на пробирном камне серебряным изделием, обработанным кислотой, с эталонными следами.
Серебряные вещицы привлекают юных женщин, их ценят деловые особы, имеющие собственный бизнес, и заботливые хранительницы домашнего очага. Серебро рекомендуется хранить в сухом затемненном месте. Его чистят раствором для антикварного серебра (продается в антикварных и нумизматических салонах) или нашатырным спиртом, разбавленным водой в пропорции 1/10. Ювелирные салоны предлагают специальные чистящие салфетки.
Серебряные кольца от ювелирного салона Магия Золота
Среди ювелирных украшений особой популярностью пользуются кольца, их традиционно дарят любимым. Замкнутое кольцо символизирует единство сердец и вечную любовь. На сайте знаменитого ювелирного салона Магия Золота www.magicgold.ru представлен большой выбор высокохудожественных серебряных украшений 925 пробы с драгоценными и поделочными камнями.
В каталоге салона Магия Золота вы найдете кольца традиционной формы и перстни, выполненные в авангардной стилистике:
с драгоценными таинственными рубинами, благородными сапфирами, сверкающими аметистами, шикарными изумрудами;
с уникальными голубыми топазами;
с белыми и цветными фианитами;
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С древних времен из серебра изготавливают защитные амулеты. Считалось, что драгоценный белый металл обладает магическими свойствами. Он был в большой чести у алхимиков и магов. Ювелирные изделия из высокопробного серебра привлекают людей с хорошим вкусом изяществом, яркостью, элегантной утонченностью и выгодной ценой. Сделать достойный выбор вам помогут специалисты ювелирного салона.