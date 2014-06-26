Молодежь Нижнего Тагила двигает современные бизнес-проекты (ФОТО)

В Нижнем Тагиле, напомним, некоторое время назад проводились занятия на встречах молодых предпринимателей. Надо сказать, они не прекратились, а наоборот преобразовались в нечто новое. Так, под руководством молодых предпринимателей, развивается «Бизнес клуб Нижнего Тагила», в который набирается команда единомышленников. Вот что рассказывает о Влад Агинских, идейный вдохновитель:

Это будет единственное место в городе, куда может прийти каждый, независимо от своего финансового положения, возраста и социального статуса. Следите за информацией, давайте делать мир лучше!

А еще в качестве бонуса предприниматели дают советы на каждый день:

1. Не жалей денег на удовольствие.

2. Нравится - скажи.

3. Живи сегодня, потому, что вчера уже нет, а завтра может и не будет.

4. Не понятно - спроси.

5. Хочешь встретиться - Пригласи.

6. Хочешь что-то - Попроси.

7. Никогда не спорь.

8. Хочешь быть понятым - Объясни.

9. Если виноват - сразу скажи об этом и не ищи себе оправдания.

10. Всегда помни, что у каждого своя правда и она часто не совпадает с твоей.

11. Не общайся с дураками.

12. Главное в жизни - это любовь, всё остальное - суета.

13. Проблемы человека находятся только в его голове.

14. Окружающий мир не злой и не добрый, ему всё равно есть ты или нет.

15. Постарайся извлекать удовольствие из каждого события.

16. Всегда помни, что другой жизни у тебя не будет.

17. Не будь занудой.

18. Не смотри телевизор, а то козлёночком станешь.

19. Помни, что ты никому, ничего не должен.

20. Помни, что никто тебе ничего не должен.

21. Не занимайся политикой, политика озлобляет людей.

22. В жизни всегда рассчитывай только на себя.

23. Верь не обещаниям, а своим ощущениям.

24. С женщинами, как и с детьми, будь терпеливым и немного снисходительным.

25. Жалей всех женщин - им сложней жить.

26. Если у тебя плохое настроение, подумай, что когда ты умрёшь, то у тебя и этого не будет.

27. Знай, что сегодняшний день - это самый лучший день твоей жизни.

У ребят уже состоялась первая бизнес-встреча, на котором молодые активисты поделились своими идеями и планами с единомышленниками. Они рассказали про федеральный проект Set in box, который ребята хотят развивать в Нижнем Тагиле. Обо всех подробностях и предстоящих встречах – на странице группы «Мы создаем историю!».

Безусловно, предпринимательство – непростая стезя. Каждый из начинающих бизнесменов обладает собственным аппаратом и стереотипом мышления, от которого зависит и уровень успеха. Однако большую роль играет и удача, везение. Особенно у тех, кто научился и может мыслить. Именно поэтому одни прогорают в своем начинании, а другие – растут.

Любой из тагильчан сможет привести пример заведения, которое не выдержало сложностей рынка, конкуренции, не набрало свою аудиторию, а если и набрало, то не смогло удержать бизнес. В этом и заключается естественный отбор, который происходит на всем протяжении развития города.

Как неоднократно отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, важно корректировать систему поддержки бизнеса на предмет востребованности и актуальности тех или иных мер государственной помощи, поэтому в этом году Министерство экономики нашего региона приняло решение оставить самые популярные среди предпринимателей и эффективные виды поддержки.

Кстати, в 2014 году на поддержку малого и среднего бизнеса нашего региона планируется направить 962,6 миллиона рублей: 350,6 миллиона рублей из областного и 612 миллионов из федерального бюджета.

Отличным способом продвижения любого бизнеса является тизерная интернет-реклама. Благодаря новейшим технологиям она позволяет четко отделить различные возрастные группы и работать адресно. При этом оплата рекламной компании происходит по числу фактически заинтетесовавшихся рекламой потребителей, что делает КПД максимально эффективным.