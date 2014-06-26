Молодежь Нижнего Тагила двигает современные бизнес-проекты (ФОТО)
Предприниматели Свердловской области, в том числе Нижнего Тагила, заручились хорошей финансовой поддержкой. Всего 550 человек получили более 210,15 миллионов рублей. Это позволяет говорить о том, что предпринимательство нашего региона идет в правильном направлении.
В Нижнем Тагиле, напомним, некоторое время назад проводились занятия на встречах молодых предпринимателей. Надо сказать, они не прекратились, а наоборот преобразовались в нечто новое. Так, под руководством молодых предпринимателей, развивается «Бизнес клуб Нижнего Тагила», в который набирается команда единомышленников. Вот что рассказывает о Влад Агинских, идейный вдохновитель:
Это будет единственное место в городе, куда может прийти каждый, независимо от своего финансового положения, возраста и социального статуса. Следите за информацией, давайте делать мир лучше!
А еще в качестве бонуса предприниматели дают советы на каждый день:
1. Не жалей денег на удовольствие.
2. Нравится - скажи.
3. Живи сегодня, потому, что вчера уже нет, а завтра может и не будет.
4. Не понятно - спроси.
5. Хочешь встретиться - Пригласи.
6. Хочешь что-то - Попроси.
7. Никогда не спорь.
8. Хочешь быть понятым - Объясни.
9. Если виноват - сразу скажи об этом и не ищи себе оправдания.
10. Всегда помни, что у каждого своя правда и она часто не совпадает с твоей.
11. Не общайся с дураками.
12. Главное в жизни - это любовь, всё остальное - суета.
13. Проблемы человека находятся только в его голове.
14. Окружающий мир не злой и не добрый, ему всё равно есть ты или нет.
15. Постарайся извлекать удовольствие из каждого события.
16. Всегда помни, что другой жизни у тебя не будет.
17. Не будь занудой.
18. Не смотри телевизор, а то козлёночком станешь.
19. Помни, что ты никому, ничего не должен.
20. Помни, что никто тебе ничего не должен.
21. Не занимайся политикой, политика озлобляет людей.
22. В жизни всегда рассчитывай только на себя.
23. Верь не обещаниям, а своим ощущениям.
24. С женщинами, как и с детьми, будь терпеливым и немного снисходительным.
25. Жалей всех женщин - им сложней жить.
26. Если у тебя плохое настроение, подумай, что когда ты умрёшь, то у тебя и этого не будет.
27. Знай, что сегодняшний день - это самый лучший день твоей жизни.
У ребят уже состоялась первая бизнес-встреча, на котором молодые активисты поделились своими идеями и планами с единомышленниками. Они рассказали про федеральный проект Set in box, который ребята хотят развивать в Нижнем Тагиле. Обо всех подробностях и предстоящих встречах – на странице группы «Мы создаем историю!».
Безусловно, предпринимательство – непростая стезя. Каждый из начинающих бизнесменов обладает собственным аппаратом и стереотипом мышления, от которого зависит и уровень успеха. Однако большую роль играет и удача, везение. Особенно у тех, кто научился и может мыслить. Именно поэтому одни прогорают в своем начинании, а другие – растут.
Любой из тагильчан сможет привести пример заведения, которое не выдержало сложностей рынка, конкуренции, не набрало свою аудиторию, а если и набрало, то не смогло удержать бизнес. В этом и заключается естественный отбор, который происходит на всем протяжении развития города.
Как неоднократно отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, важно корректировать систему поддержки бизнеса на предмет востребованности и актуальности тех или иных мер государственной помощи, поэтому в этом году Министерство экономики нашего региона приняло решение оставить самые популярные среди предпринимателей и эффективные виды поддержки.
Кстати, в 2014 году на поддержку малого и среднего бизнеса нашего региона планируется направить 962,6 миллиона рублей: 350,6 миллиона рублей из областного и 612 миллионов из федерального бюджета.
Отличным способом продвижения любого бизнеса является тизерная интернет-реклама. Благодаря новейшим технологиям она позволяет четко отделить различные возрастные группы и работать адресно. При этом оплата рекламной компании происходит по числу фактически заинтетесовавшихся рекламой потребителей, что делает КПД максимально эффективным.
© TagilCity.ru