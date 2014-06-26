Питомник при детском доме: меньше самовольных уходов и больше счастливых собак (ФОТО)
Нижнетагильский детский дом-школа №1, который находится по улице Красногвардейская, – это более 700 квадратных метров раздолья. Здесь и лес с тропинками, и дороги, по которым можно гонять на велосипеде, и детские площадки, и баня. Нашлось здесь место даже для собачьего приюта, где накануне побывал TagilCity.ru.
Директор дома Макаренко Нина Васильевна рассказывает, что, сколько себя помнит, здесь всегда бегали собаки. Даже на старых фотографиях, рассказывает, ребята все время нянчатся с братьями меньшими.
В 2010 году под руководством Светланы Николаевны Богдановой, сотрудницы школы, на территории детского дома удалось реализовать проект по организации собачьего питомника. Светлана Николаевна признается, что не она организатор, а дети, которые всегда с неким пониманием относились к четвероногим – приводили их к себе домой с улицы. Воспитатели поделились, что в этом филиале детского дома с моментах открытия питомника стало меньше самовольных уходов – ребята чувствуют ответственность.
Собаки очень приветливые. Увидев гостей у своего вольера, бросились ласкаться, весело виляя хвостами. У Персика, пса с розовым носиком, очень непростая судьба. Когда он был еще размером с ладошку, сотрудники детского дома еле его выходили, кормили из пипетки, заботились. Сейчас он улыбается.
Дана недавно попала под машину, на ее лапке – заметная розовая рана, которую он старательно вылизывает. Смотрители говорят, что повязки она сдирает и слизывает лекарства.
Кое-каким нашим питомцам в июле уже будет по два года. У всех есть паспорта, по прививкам договариваемся с тагильскими ветеринарными больницами, по стерилизации – договариваемся с Екатеринбургом. Главная цель, конечно, пристраивать.
Сейчас питомцев более десятка. И самое страшное, по словам директора, что люди подкидывают собак на территорию дома. «Видимо считают, что у нас приют, а ведь собак приносят дети. Своими силами за ними ухаживаем». Однажды даже подкинули беременную кошку, но позже всех удалось пристроить. С этим помогают и работники монастыря.
Скоро у питомцев – новоселье. Местный плотник построил им крепкие будки, настоящие апартаменты. Там и от грозы удастся спрятаться, и от жары. Да и спать там уютнее, чем на улице.
Руководитель детского дома обращается ко всем тагильчанам за помощью. Нужны не столько деньги, сколько корма для четвероногих друзей. ГОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа №1» находится по адресу Красногвардейская, 55. Все вопросы и предложения можно озвучить по телефону 8(3435) 255-740.
К сожалению, многие люди просто не понимают, что собакам не годится человеческая еда, и подкармливают бродячих собак, а то и домашних любимцев, со своего стола. Ветеринары предупреждают - только специальный корм, например консервы для собак спб - подходит друзьям человека и не вредит их здоровью. Позаботьтесь о своих питомцах!