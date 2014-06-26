Питомник при детском доме: меньше самовольных уходов и больше счастливых собак (ФОТО)

Директор дома Макаренко Нина Васильевна рассказывает, что, сколько себя помнит, здесь всегда бегали собаки. Даже на старых фотографиях, рассказывает, ребята все время нянчатся с братьями меньшими.

В 2010 году под руководством Светланы Николаевны Богдановой, сотрудницы школы, на территории детского дома удалось реализовать проект по организации собачьего питомника. Светлана Николаевна признается, что не она организатор, а дети, которые всегда с неким пониманием относились к четвероногим – приводили их к себе домой с улицы. Воспитатели поделились, что в этом филиале детского дома с моментах открытия питомника стало меньше самовольных уходов – ребята чувствуют ответственность.

Собаки очень приветливые. Увидев гостей у своего вольера, бросились ласкаться, весело виляя хвостами. У Персика, пса с розовым носиком, очень непростая судьба. Когда он был еще размером с ладошку, сотрудники детского дома еле его выходили, кормили из пипетки, заботились. Сейчас он улыбается.

Дана недавно попала под машину, на ее лапке – заметная розовая рана, которую он старательно вылизывает. Смотрители говорят, что повязки она сдирает и слизывает лекарства.

Кое-каким нашим питомцам в июле уже будет по два года. У всех есть паспорта, по прививкам договариваемся с тагильскими ветеринарными больницами, по стерилизации – договариваемся с Екатеринбургом. Главная цель, конечно, пристраивать.

Сейчас питомцев более десятка. И самое страшное, по словам директора, что люди подкидывают собак на территорию дома. «Видимо считают, что у нас приют, а ведь собак приносят дети. Своими силами за ними ухаживаем». Однажды даже подкинули беременную кошку, но позже всех удалось пристроить. С этим помогают и работники монастыря.

Скоро у питомцев – новоселье. Местный плотник построил им крепкие будки, настоящие апартаменты. Там и от грозы удастся спрятаться, и от жары. Да и спать там уютнее, чем на улице.

Руководитель детского дома обращается ко всем тагильчанам за помощью. Нужны не столько деньги, сколько корма для четвероногих друзей. ГОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа №1» находится по адресу Красногвардейская, 55. Все вопросы и предложения можно озвучить по телефону 8(3435) 255-740.