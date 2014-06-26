Почему россияне так мало отдыхают в Чехии? В Нижнем Тагиле обсудили вопросы туризма

Заместитель Главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных отметила, что Чешскую Республику и Нижний Тагил объединяют длительные дружеские связи, сообщает пресс-служба администрации города.

Задача сегодняшней встречи обменяться информацией, узнать больше о возможностях Карловарского края и рассказать нашим гостям о туристическом потенциале нашего города сказала Евгения Черемных.

В ходе «круглого стола» собравшиеся познакомились с видео-презентациями Чешской Республики и Нижнего Тагила, обсудили проблемы, препятствующие увеличению потоков туристов в обе стороны, обменялись мнениями о мерах, которые могли бы привлечь чешских путешественников в Россию, в частности на Урал, а российских - в Чехию.

Яромир Беранек поблагодарил участников «круглого стола» за теплый прием и выразил надежду на то, что это встреча станет началом большого сотрудничества.

В 2013 году Чехию посетило лишь 1,5 процента от общего количества российских туристов, выезжающих за границу. Мы хотим увеличить это количество, поэтому мы здесь сказал он.

По словам чешских представителей туристической индустрии, они планируют вернуться на Урал уже осенью, чтобы продолжить работу по привлечению россиян. В память о Нижнем Тагиле представителям чешской делегации вручили уральские сувениры и книги о городе.

Не только Чехия оказалось обделена российскими туристами. К примеру, популярностью пользуется Египет, а туры в Марокко покупаются куда реже. А ведь в этой стране климат мягче, море теплее, да и архитектурных достопримечательностей больше, ведь долгое время там правили арабские султаны, которые знали толк в красоте.