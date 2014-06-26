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Прокуратура обвинила тагильский детский дом в неэффективной работе. Директор: об алиментах, о тунеядцах и «бездействии»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура обвинила тагильский детский дом в неэффективной работе. Директор: об алиментах, о тунеядцах и «бездействии»

26 июня 2014, 12:20Общество
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