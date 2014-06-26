Сергей Носов: «Нижний Тагил готов принять беженцев из Украины»

В первую очередь обсуждались вопросы размещения жителей Украины и предоставление им необходимых условий для нормального проживания. Планируется поселить их в гостинице Нижнетагильского института испытания металлов. Глава города поблагодарил генерального директора НТИИМ Валерия Руденко за проявленную гражданскую позицию и отметил, что там есть все условия для комфортного проживания людей, организации их питания и досуга, сообщает пресс-служба Администрации.

Сергей Носов сказал, что город готов принять украинских беженцев, сделав акцент на том, что все вопросы должны решаться в режиме телефонного звонка без волокиты и бюрократии.

Мы проработали ряд основных вопросов, и готовы принять беженцев из Украины, - сказал Сергей Носов – Наша задача не только дать кров и обеспечить их питанием, но и включить людей в жизнь города, чтобы они чувствовали себя не беженцами, а нашими гостями.

Кроме того, Глава города отметил, что Тагил уже принимал беженцев с Украины в годы Великой Отечественной войны, и всегда им оказывалась огромная поддержка и теплый прием и со стороны предприятий и со стороны рядовых тагильчан.

Об этом говорит тот факт, что в администрацию поступают обращения от жителей города с предложением разместит украинских беженцев. Также ведутся переговоры с представителями операторов сотовой связи для предоставления возможности беженцам бесплатно связываться с родными и близкими, оставшимися в горячей точке. Студенты медицинского колледжа предложили свою поддержку в качестве волонтеров. Кроме того, в городе активно ведется сбор гуманитарной помощи для отправки на Украину пострадавшим Донецка, Луганска, Славянска и других городов и населенных пунктов, включенных в боевые действия.

Напомним, накануне администрация Нижнего Тагила уже обращалась к тагильчанам за помощью: беженцам требуется не только жилье, но и вещи.