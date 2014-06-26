Строительный кирпич: надежный строительный материал от Славдом

Если речь идет о несущих стенах, фундаменте или цоколе, стоит остановить свой выбор на обычном полнотелом рядовом кирпиче. Это материал, уже много веков назад ставший традиционным строительным материалом в различных уголках мира. Он не сложен в применении, неприхотлив в эксплуатации. Его прочность может колебаться от М75 до М250. Этот кирпич составляет основу здания, принимает на себя всю нагрузку конструкции. Он устойчив к непогоде, большим нагрузкам, поломкам. Однако он прост в производстве и цена его невелика, что и повысило его популярность.