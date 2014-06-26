Строительный кирпич: надежный строительный материал от Славдом
Наиболее востребованным строительным материалом уже многие века остается строительный кирпич. Сейчас его выпускают в широком разнообразии видов: полнотелый, пустотелый, одинарный или...
Наиболее востребованным строительным материалом уже многие века остается строительный кирпич. Сейчас его выпускают в широком разнообразии видов: полнотелый, пустотелый, одинарный или крупноформатный. Все эти виды представлены в компании Славдом.
Если речь идет о несущих стенах, фундаменте или цоколе, стоит остановить свой выбор на обычном полнотелом рядовом кирпиче. Это материал, уже много веков назад ставший традиционным строительным материалом в различных уголках мира. Он не сложен в применении, неприхотлив в эксплуатации. Его прочность может колебаться от М75 до М250. Этот кирпич составляет основу здания, принимает на себя всю нагрузку конструкции. Он устойчив к непогоде, большим нагрузкам, поломкам. Однако он прост в производстве и цена его невелика, что и повысило его популярность.
Для удобства заказчиков современные производители выпускают более легкий пустотелый кирпич. Он применяется для улучшения теплозащитных свойств стен дома. Для увеличения скорости строительства и снижения затрат налажен выпуск крупноформатного кирпича. Его размер может достигать размера от 2 до 14 обычных одинарных кирпичей.
Широко в компании Славдом представлена продукция под брендом RAUF. Это продукция отечественного производителя LSR-стеновые. Продукция компании отличается высокой прочностью и точностью форм. В ассортименте RAUF представлены крупноформатные поризованные блоки и обычный рядовой одинарный кирпич. Это позволяет заказчику выбрать наиболее подходящий для его целей строительный материалы.