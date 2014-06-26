В Нижнем Тагиле выбрали «Почетного гражданина города»

Среди его воспитанников олимпийская чемпионка Мария Савинова, многократная чемпионка мира и Европы Олеся Красномовец, призер чемпионата мира Дмитрий Форшев, чемпионка Европы Лариса Чжао.

В 1995 году В.С. Казарину присвоено звание «Заслуженный тренер России», в 2012 году Владимир Семенович признан лучшим тренером по легкой атлетике в Российской Федерации. Награжден орденом «Дружбы», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.