Обитатели аварийного барака устроят голодовку перед мэрией Невьянска (ФОТО)

26 июня. в 13 часов. жительница поселка Ударный в Невьянске устроит одиночный пикет с голодовкой, чтобы добиться расселения из аварийного жилья. Решения своей проблемы женщина ждет уже год, в течение которого не исполняется судебное решение по этому вопросу.

Служба судебных приставов и прокуратура, куда обращалась Светлана Б., перекладывают ответственность друг на друга и не могут до сих пор обязать администрацию города к исполнению судебного решения.

В настоящее время семья проживает в условиях, непригодных для благополучного проживания.

Те семьи, которые жили ранее в 2-этажном аварийном доме, выехали из-за невозможности проживания. Светлане переехать некуда. Несколько назад супруги получили данную квартиру как малоимущие, а два года назад с большим трудом жильцам удалось добиться, чтобы их дом признали аварийным жильем.

От отчаяния женщина решила устроить одиночный пикет. Она заранее известила об этом полицию и городскую администрацию. В 13 часов 26 июня Светлана выйдет перед администрацией и готова голодать до тех пор, пока мэрия не предоставит жилье или выплатит компенсацию.

Ее супруг и другие обитатели барака готовы поддерживать пикет морально и смогут подменить женщину на «посту», если она почувствует себя плохо.