Подросток из Каменска-Уральского делал селфи с опор ЛЭП и выкладывал фото в соцсети

Чтобы стать популярным и прославиться среди ровесников, подросток из Каменска-Уральского делал селфи, забираясь на опоры ЛЭП.

Заметим, в последнее время такое увлечение стало популярным среди юного поколения, что стало причиной получения электротравм среди подростков.

Недавно сотрудники распределительной сетевой компании обнаружили в социальной сети блоггера, выкладывавшего фото и видео с опор линий электропередач. Они установили, что таким рискованным оказался ученик местной школы Каменска-Уральского.

В настоящее время устанавливаются контакты с родителями, учителями школьника, чтобы они смогли донести до подростка риск такого опасного увлечения мальчика, сообщает Портал KU66.RU.