Подросток из Каменска-Уральского делал селфи с опор ЛЭП и выкладывал фото в соцсети
26 июня 2017, 08:35Общество
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Энергетикам удалось установить личность подростка из Каменска-Уральского, выкладывавшего в сцсети фото, сделанные с опор линий электропередач.
Чтобы стать популярным и прославиться среди ровесников, подросток из Каменска-Уральского делал селфи, забираясь на опоры ЛЭП.
Заметим, в последнее время такое увлечение стало популярным среди юного поколения, что стало причиной получения электротравм среди подростков.
Недавно сотрудники распределительной сетевой компании обнаружили в социальной сети блоггера, выкладывавшего фото и видео с опор линий электропередач. Они установили, что таким рискованным оказался ученик местной школы Каменска-Уральского.
В настоящее время устанавливаются контакты с родителями, учителями школьника, чтобы они смогли донести до подростка риск такого опасного увлечения мальчика, сообщает Портал KU66.RU.
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