Российские таможенники получат право вскрывать посылки граждан

В связи с возрастающим числом пересылок наркотиков через «Почту России» в последнее время ведомство откроет для представителей таможенной службы доступ к посылкам и своим информационным ресурсам. Ожидается, что уже до кона лета 2017 года Минфин одобрит эту программу. И вопрос о доступности посылок для таможни будет решен, сообщает газета «Известия».

Участились случаи. когда в посылках, бандеролях и других почтовых отправлениях пересылаются наркотические, психотропные и взрывчатые вещества. Кроме наркотиков, таможенники будут искать в посылках и оружие.

Только за период 2016 года таможенники нашли в почтовых посылках более 120 кг наркотиков. А в 2017 году - 30 кг. Наркотические вещества в почтовых отправлениях маскируют под шампуни, орешки. Также их прячут в бытовой технике.